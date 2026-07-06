Sebelum Jam 9, Intip 5 Kebiasaan Pagi yang Dapat Membantu Penurunan Berat Badan

ilustrasi orang yang minum air putih. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menurunkan berat badan bukanlah proses instan, melainkan hasil dari konsistensi dalam menjalani pola hidup sehat setiap hari. Selain pola makan seimbang dan olahraga teratur, rutinitas di pagi hari juga memiliki peran penting dalam mendukung tujuan tersebut.
Kebiasaan yang dilakukan sejak awal hari dapat memengaruhi metabolisme, energi, dan pola makan sepanjang hari, sehingga berdampak pada proses penurunan berat badan secara keseluruhan.
Mengutip English Jagran, terdapat beberapa kebiasaan pagi yang disarankan dilakukan sebelum pukul 9 untuk membantu mendukung upaya menurunkan berat badan secara lebih efektif.
1. Mulailah hari dengan minum air putih
Memulai hari dengan segelas air hangat sangat penting untuk meningkatkan metabolisme dan membantu pencernaan.
Air hangat akan menghidrasi tubuh Anda setelah tidur semalaman serta bantu membedakan antara rasa lapar dan dehidrasi sehingga lebih mudah untuk menjaga pola makan sehat.
Penelitian menunjukkan bahwa minum air putih sebelum makan dapat mengurangi asupan kalori dan memperpanjang rasa kenyang, ini merupakan cara sederhana namun efektif untuk menurunkan berat badan.
2. Sarapan kaya protein
Melewatkan sarapan atau hanya mengandalkan karbohidrat dapat menghambat upaya penurunan berat badan dengan menyebabkan makan berlebihan dan ngemil di tengah hari.
Sarapan kaya protein merupakan cara bergizi untuk memulai hari Anda, bantu menahan rasa lapar dan mengurangi ngemil yang tidak sehat.
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