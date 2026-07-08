Menurut Psikologi, 8 Kebiasaan Ini Dimiliki Orang yang Sering Berhasil Mendapatkan Apa yang Mereka Inginkan

Ilustrasi orang yang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan (Freepik/KamranAydinov)
JawaPos.com - Ada sebagian orang yang terlihat lebih mudah mencapai tujuan mereka dibandingkan orang lain. Keberhasilan tersebut bukan selalu karena keberuntungan, melainkan karena mereka memiliki cara berpikir dan kebiasaan tertentu yang membantu mereka mengambil langkah dengan lebih efektif.
Dalam sudut pandang psikologi, orang-orang seperti ini umumnya tidak hanya mengandalkan keinginan atau harapan. Mereka mampu menyusun strategi, memahami situasi, serta berkomunikasi dengan cara yang membuat tujuan mereka lebih mudah tercapai.
Kemampuan tersebut bukan berarti memanipulasi orang lain, melainkan berkaitan dengan keterampilan memengaruhi, membangun hubungan, dan memahami cara terbaik dalam menghadapi berbagai kondisi.
Lantas, perilaku apa saja yang sering dimiliki oleh orang-orang yang mampu mewujudkan keinginannya? Berikut delapan kebiasaan yang dirangkum dari Geediting.com.
1. Mereka menggunakan afirmasi positif
Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang-orang sukses selalu tampak ceria dan optimis? Ini bukan suatu kebetulan.
Menurut psikologi, ada hubungan kuat antara sikap positif dan pencapaian. Orang-orang ini tidak hanya berharap yang terbaik, mereka secara aktif menegaskannya.
Afirmasi positif adalah pernyataan yang diucapkan, dan sering diulang, untuk menyemangati dan membangkitkan semangat orang yang mengucapkannya.
Mereka membantu mengatasi pikiran negatif dan merusak diri sendiri, serta menggantinya dengan pikiran konstruktif.
Rasanya seperti memiliki suara optimis di kepala Anda yang terus mengatakan Anda bisa melakukan ini, daripada suara pesimis yang meragukan kemampuan Anda.
Ini bukan tentang berbohong kepada diri sendiri atau hidup dalam dunia fantasi. Ini tentang membingkai realitas Anda dengan cara yang berfokus pada kekuatan dan kemampuan Anda.
Penggunaan afirmasi positif merupakan salah satu perilaku utama orang-orang yang hampir selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup.
Ini karena hal tersebut membantu mereka mempertahankan pola pikir positif dan tetap termotivasi untuk mencapai tujuan mereka.
Ingat, kekuatan afirmasi positif terletak pada pengulangannya. Semakin sering Anda mengucapkannya, semakin Anda mempercayainya.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah