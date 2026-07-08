Menurut Psikologi, 8 Kebiasaan Ini Dimiliki Orang yang Sering Berhasil Mendapatkan Apa yang Mereka Inginkan

1. Mereka menggunakan afirmasi positif

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang-orang sukses selalu tampak ceria dan optimis? Ini bukan suatu kebetulan.

Menurut psikologi, ada hubungan kuat antara sikap positif dan pencapaian. Orang-orang ini tidak hanya berharap yang terbaik, mereka secara aktif menegaskannya.

Afirmasi positif adalah pernyataan yang diucapkan, dan sering diulang, untuk menyemangati dan membangkitkan semangat orang yang mengucapkannya.

Mereka membantu mengatasi pikiran negatif dan merusak diri sendiri, serta menggantinya dengan pikiran konstruktif.

Rasanya seperti memiliki suara optimis di kepala Anda yang terus mengatakan Anda bisa melakukan ini, daripada suara pesimis yang meragukan kemampuan Anda.

Ini bukan tentang berbohong kepada diri sendiri atau hidup dalam dunia fantasi. Ini tentang membingkai realitas Anda dengan cara yang berfokus pada kekuatan dan kemampuan Anda.

Penggunaan afirmasi positif merupakan salah satu perilaku utama orang-orang yang hampir selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup.

Ini karena hal tersebut membantu mereka mempertahankan pola pikir positif dan tetap termotivasi untuk mencapai tujuan mereka.