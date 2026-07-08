6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Tanpa Disadari Dapat Mengganggu Ketenangan Pikiran, Apa Saja?

JawaPos.com - Banyak orang membayangkan ketenangan batin sebagai kondisi ideal yang hanya bisa ditemukan di tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Padahal, rasa tenang sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Tanpa disadari, beberapa pola perilaku dapat menambah beban pikiran dan perlahan mengurangi rasa nyaman dalam diri. Mengenali kebiasaan tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan perubahan yang lebih baik.

Mengutip laman The Vessel, terdapat enam kebiasaan yang sering kali mengganggu ketenangan mental seseorang tanpa mereka sadari.