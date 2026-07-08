6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Tanpa Disadari Dapat Mengganggu Ketenangan Pikiran, Apa Saja?

Ilustrasi kebiasaan yang merusak ketenangan pikiran (freepik)
JawaPos.com - Banyak orang membayangkan ketenangan batin sebagai kondisi ideal yang hanya bisa ditemukan di tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Padahal, rasa tenang sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.
Tanpa disadari, beberapa pola perilaku dapat menambah beban pikiran dan perlahan mengurangi rasa nyaman dalam diri. Mengenali kebiasaan tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
Mengutip laman The Vessel, terdapat enam kebiasaan yang sering kali mengganggu ketenangan mental seseorang tanpa mereka sadari.
Jika Anda menemukan salah satu kebiasaan tersebut dalam diri sendiri, hal itu dapat dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan mencoba membangun pola hidup yang lebih sehat, bukan sebagai bentuk menyalahkan diri.
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1. Scrolling tanpa henti
Pernahkah Anda mendapati diri Anda me-refresh feed Anda lama setelah berita utama berubah suram?
Para peneliti menjuluki lingkaran ini sebagai 'doomscrolling' dan dikaitkan dengan peningkatan kecemasan, kesedihan, dan ketidakberdayaan.
Pemeriksaan berita selama lima menit dapat dengan mudah diperpanjang menjadi satu jam untuk menyikapi skenario terburuk.
2. Membiarkan pikiran Anda memutar kembali kekhawatiran yang sama secara berulang-ulang
"Otak Anda seperti Velcro untuk pengalaman negatif, tetapi Teflon untuk pengalaman positif." Pengingat dari psikolog Rick Hanson menjelaskan mengapa perenungan terasa lengket.
3. Mengatakan "ya" ketika seluruh sel dalam tubuhmu berteriak "tidak"
Brené Brown berkata: "Berani menetapkan batasan adalah tentang memiliki keberanian untuk mencintai diri sendiri, bahkan ketika kita berisiko mengecewakan orang lain."
4. Membiarkan ping terus-menerus mengganggu fokus Anda
Harvard Business Review memperingatkan bahwa gangguan-gangguan mikro ini melemahkan kemampuan kita untuk mencapai kondisi flow, dan membuat kita merasa kurang puas di penghujung hari.
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