Meski Tampak Kalem, 6 Kebiasaan Ini Bisa Menjadi Tanda Seseorang Sering Overthinking

1. Selalu mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan skenario

Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebagian orang tampaknya selalu memiliki rencana B, C, dan bahkan D untuk hampir segala hal? Mungkin Anda salah satunya.

Saat traveling, mereka mungkin akan membawa perlengkapan untuk setiap situasi yang terbayangkan, mulai dari koper yang penuh dengan pakaian yang mungkin akan dikenakan, hingga barang-barang yang sebenarnya tidak begitu penting.

Jenis persiapan ini, meski bermanfaat jika dilakukan secukupnya, sering kali menutupi ketakutan yang lebih dalam akan ketidakpastian.

Orang yang terlalu banyak berpikir merasa nyaman dengan persiapan yang berlebihan karena hal itu memberikan ilusi kendali sementara.

2. Meluangkan waktu ekstra sebelum mengambil keputusan yang sederhana sekalipun

Orang yang overthinking, bahkan yang tampak tenang, cenderung terlalu mempertimbangkan pro dan kontra. Kita ingin setiap pilihan menjadi pilihan terbaik.

Perilaku ini sering kali muncul karena keinginan untuk menghindari penyesalan atau kritik. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa jika kita berpikir cukup lama, kita akan menghindari hasil negatif apa pun.

3. Memutar ulang percakapan secara diam-diam beberapa jam (atau beberapa hari) kemudian