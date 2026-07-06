6 Letak Tahi Lalat yang Diyakini Membawa Rezeki dan Keberuntungan, Apakah Anda Memilikinya?

ilustrasi tahi lalat di wajah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam beberapa kepercayaan astrologi, posisi tahi lalat pada tubuh sering dianggap memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter, nasib, hingga keberuntungan seseorang.
Sebagian letak tahi lalat dipercaya melambangkan hal-hal positif seperti rezeki, kesuksesan, maupun keberuntungan dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan, meski hal ini tidak memiliki dasar ilmiah yang pasti.
Mengutip Astrolive, terdapat beberapa posisi tahi lalat yang kerap dikaitkan dengan datangnya rezeki dan keberuntungan. Apakah salah satunya ada pada diri Anda?
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1. Tahi lalat di dahi
Tahi lalat di dahi, terutama di dekat bagian tengah, dianggap sangat menguntungkan.
Dikatakan bahwa tahi lalat ini melambangkan kebijaksanaan dan kemakmuran.
Orang dengan tahi lalat ini ditakdirkan untuk peran kepemimpinan serta bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kesuksesan dan pengakuan.
Tanda ini juga dikaitkan dengan wawasan spiritual, yang menunjukkan hubungan alami dengan alam.
2. Tahi lalat di pipi kanan
Tahi lalat di pipi kanan merupakan simbol keberuntungan, terutama dalam hal cinta dan hubungan.
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