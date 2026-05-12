6 Letak Tahi Lalat Ini Diyakini Menarik Rezeki dan Keberuntungan, Apakah Kamu Memilikinya?

Ilustrasi tahi lalat di wajah. (Pexels) JawaPos.com – Dalam astrologi, posisi tahi lalat di tubuh dipercaya dapat menggambarkan sisi tersembunyi dari kepribadian, nasib, hingga keberuntungan seseorang. Beberapa letak tahi lalat bahkan dianggap sebagai pertanda baik karena diyakini membawa rezeki, cinta, maupun kesuksesan bagi pemiliknya. Melansir Astrolive, berikut enam posisi tahi lalat yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki. Apakah Anda memiliki salah satunya?

1. Tahi lalat di dahi

Tahi lalat di dahi, terutama di dekat bagian tengah, dianggap sangat menguntungkan.

Dikatakan bahwa tahi lalat ini melambangkan kebijaksanaan dan kemakmuran.

Orang dengan tahi lalat ini ditakdirkan untuk peran kepemimpinan serta bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kesuksesan dan pengakuan.

Tanda ini juga dikaitkan dengan wawasan spiritual, yang menunjukkan hubungan alami dengan alam.

2. Tahi lalat di pipi kanan

Tahi lalat di pipi kanan merupakan simbol keberuntungan, terutama dalam hal cinta dan hubungan.

Orang dengan tanda ini biasanya menawan dan menarik perhatian positif.

Mereka cenderung menikmati kehidupan keluarga yang harmonis dengan sifatnya yang baik dan penyayang.

3. Tahi lalat di telapak tangan