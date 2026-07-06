5 Cara Efektif Meredakan Stres Hanya dalam 5 Menit, Salah Satunya dengan Mendengarkan Lagu Favorit

JawaPos.com - Stres dan rasa cemas dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia maupun latar belakang. Kondisi ini sering muncul ketika seseorang menghadapi masa-masa penuh tekanan dalam hidup.

Berbagai faktor, seperti tuntutan pekerjaan, persoalan dalam hubungan, hingga masalah keuangan, menjadi penyebab yang paling sering memicu stres. Apabila dibiarkan berlarut-larut, stres dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental, kualitas hubungan dengan orang lain, serta kesejahteraan secara menyeluruh.

Mengutip laporan dari English Jagran, terdapat lima cara sederhana yang dapat membantu meredakan stres dan menenangkan pikiran hanya dalam waktu sekitar lima menit.

1. Ambil napas dalam-dalam

Saat stres menyerang, napas pendek dapat memperparah kecemasan. Tarik napas dalam-dalam secara sadar untuk menenangkan sistem saraf Anda.

Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut.

Ulangi selama 5 menit dan fokus pada napas Anda agar merasa tenang dan rileks.

2. Keluar

Alam memiliki dampak besar pada kesejahteraan Anda. Berjalan-jalan sebentar di luar atau sekadar menghirup udara segar dapat memberikan keajaiban untuk menghilangkan stres.