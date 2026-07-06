Jangan sampai Salah Beli, Ini 5 Tips Praktis Memilih Buah dan Sayuran yang Segar

JawaPos.com - Mengonsumsi buah dan sayuran merupakan bagian penting dari pola makan sehat karena kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan secara optimal.

Meski begitu, manfaat tersebut hanya bisa didapatkan jika bahan makanan yang dipilih dalam kondisi baik dan segar. Kesalahan saat berbelanja, seperti memilih produk yang sudah layu atau kurang berkualitas, masih sering terjadi.

Mengutip English Jagran, terdapat beberapa cara sederhana yang dapat membantu Anda dalam memilih buah dan sayur agar tetap segar dan layak konsumsi saat dibeli.

1. Toko tepercaya

Pilihlah produk pertanian yang segar tanpa memar atau noda. Pilihlah sayuran dengan daun yang renyah atau tekstur yang keras.

Berbelanja di pasar petani lokal atau kios pertanian menawarkan pilihan yang lebih segar, bersumber secara lokal, yang menjamin cita rasa dan nilai gizi terbaik.

2. Tes remas

Periksa kekencangan, hindari bagian yang lembek dan tanda-tanda terlalu matang.

Tes ini dilakukan dengan menekan buah dan sayuran dengan lembut untuk mengukur kesegarannya.