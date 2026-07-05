Tak Usah Gelisah, 5 Minuman di Malam Hari Ini Bisa Bantu Jaga Berat Badan

ilustrasi orang yang minum malam hari. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Pilihan minuman sebelum tidur ternyata bisa memberi pengaruh pada program diet Anda. Selain menghilangkan rasa haus, beberapa minuman juga dapat membuat tubuh lebih rileks menjelang istirahat malam.

Ada jenis minuman yang dipercaya membantu menjaga metabolisme, mengurangi rasa lapar, dan mendukung proses pembakaran lemak saat tubuh beristirahat.

Karena itu, memilih minuman yang tepat di malam hari bisa menjadi kebiasaan sederhana yang bermanfaat untuk membantu mengontrol berat badan.

Melansir EatingWell, berikut lima minuman malam hari yang disebut dapat membantu mendukung penurunan berat badan.

1. Kefir

Kefir adalah minuman susu fermentasi yang rasanya mirip dengan yogurt asam.

Minuman ini mengandung protein dan probiotik yang dapat menurunkan berat badan.

Satu gelas kefir mengandung 9 g protein. Kefir memberikan rasa kenyang dan bantu menekan keinginan makan di malam hari.

Mengonsumsi protein sebelum tidur juga membantu menstabilkan kadar gula darah sepanjang malam, mengalihkan tubuh ke mode pembakaran lemak selama puasa.

Kefir mengandung protein whey dan kasein, dua jenis protein yang merangsang sintesis protein otot semalaman jika dikonsumsi sebelum tidur.

Selain itu, kandungan kalsium dan vitamin D mendukung pemulihan otot dan kesehatan tulang.

Mikrobioma usus yang seimbang semakin dikaitkan dengan pengaturan berat badan yang lebih baik karena dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin.

2. Air