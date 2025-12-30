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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 10.30 WIB

Mengalami Mimpi yang Sangat Nyata Saat Tidur di Malam Hari? Menurut Psikologi Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Unik Ini

ILustrasi seseorang yang selalu mengalami mimpi yang sangat nyata saat tidur - Image

ILustrasi seseorang yang selalu mengalami mimpi yang sangat nyata saat tidur

JawaPos.com - Pernahkah Anda terbangun di malam hari dengan jantung berdebar karena mimpi terasa begitu nyata, seolah baru saja benar-benar mengalaminya? 

Detailnya jelas, emosinya kuat, bahkan terkadang sulit membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah bunga tidur.

Namun menurut psikologi, mimpi yang sangat nyata dan intens sering kali berkaitan erat dengan cara kerja kepribadian seseorang.

Para psikolog memandang mimpi bukan sekadar gambaran acak dari otak yang lelah, melainkan hasil interaksi kompleks antara emosi, memori, dan karakter batin terdalam.

Jika Anda termasuk orang yang sering mengalami mimpi yang hidup, penuh warna, dan membekas lama setelah bangun tidur, bisa jadi Anda memiliki ciri kepribadian tertentu yang tidak dimiliki semua orang.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian unik yang, menurut psikologi, sering dimiliki oleh orang-orang dengan mimpi yang sangat nyata.

1. Memiliki Sensitivitas Emosional yang Tinggi

Orang dengan mimpi yang sangat nyata umumnya memiliki kepekaan emosional yang kuat. Mereka mudah menangkap perubahan suasana, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Emosi yang dialami di dunia nyata tidak langsung menguap saat tidur, melainkan ikut “bekerja” di alam bawah sadar.

Sensitivitas ini membuat mimpi terasa lebih hidup karena emosi—takut, bahagia, sedih, atau rindu—muncul dengan intensitas penuh. Bagi mereka, mimpi bukan sekadar gambar, tetapi pengalaman emosional yang utuh.

2. Imajinasi yang Aktif dan Kaya

Psikologi menyebut bahwa individu dengan imajinasi tinggi cenderung memiliki mimpi yang lebih detail dan kreatif. Otak mereka terbiasa membangun skenario, simbol, dan cerita bahkan ketika terjaga, sehingga saat tidur pun proses ini tetap berlangsung.

Tidak heran jika mimpi mereka sering terasa seperti film lengkap dengan alur cerita, tokoh, dan latar yang jelas. Imajinasi aktif ini sering pula menjadi sumber kreativitas dalam kehidupan sehari-hari.

3. Cenderung Reflektif dan Suka Merenung

Mereka yang sering bermimpi nyata biasanya adalah pribadi yang reflektif. Mereka gemar memikirkan makna di balik peristiwa hidup, mempertanyakan keputusan, dan merenungkan masa lalu maupun masa depan.

Kebiasaan merenung ini membuat alam bawah sadar bekerja lebih “sibuk” saat tidur. Pikiran-pikiran yang belum selesai diproses di siang hari menemukan jalannya melalui mimpi, sering kali dalam bentuk simbol yang kuat dan berkesan.

4. Tingkat Empati yang Kuat

Empati yang tinggi membuat seseorang mudah merasakan perasaan orang lain seolah itu miliknya sendiri. Dalam mimpi, empati ini bisa muncul dalam bentuk pengalaman emosional yang intens, bahkan mimpi dari sudut pandang orang lain.

Psikologi melihat hal ini sebagai tanda kemampuan afektif yang dalam. Orang dengan empati tinggi sering kali memiliki mimpi yang terasa sangat nyata karena mereka benar-benar “merasakan” setiap peristiwa di dalamnya.

5. Pikiran Bawah Sadar yang Aktif

Tidak semua orang memiliki alam bawah sadar yang sama aktifnya. Pada sebagian individu, pikiran bawah sadar terus memproses pengalaman, konflik batin, dan harapan, bahkan saat tubuh beristirahat.

Editor: Hanny Suwindari
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