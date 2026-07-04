5 Hal yang Sebaiknya Anda Lakukan di Malam Hari agar Lebih Bahagia keesokan Paginya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan esok hari ditentukan oleh apa yang terjadi di siang hari. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kualitas malam hari—terutama rutinitas sebelum tidur—memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati, regulasi emosi, dan tingkat stres keesokan harinya.

Otak manusia tidak “mati” saat kita tidur. Ia justru melakukan proses penting seperti konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan pemulihan hormon stres. Karena itu, apa yang Anda lakukan sebelum tidur dapat “menentukan nada” psikologis untuk hari berikutnya.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat lima hal yang secara ilmiah dan psikologis dapat membantu Anda bangun dengan perasaan lebih tenang, stabil, dan bahagia.

1. Menutup Hari dengan “Emotional Closure” (Pelepasan Emosi)

Dalam psikologi, ada konsep yang disebut emotional completion atau penutupan emosi. Otak cenderung menyimpan “urusan yang belum selesai”, termasuk konflik kecil, kekhawatiran, atau penyesalan.

Jika hal ini dibawa ke tempat tidur, sistem saraf tetap dalam keadaan siaga (hyperarousal), yang membuat tidur kurang nyenyak dan emosi lebih reaktif keesokan harinya.

Apa yang bisa dilakukan?

Tulis 3 hal yang mengganggu pikiran Anda, lalu tulis juga kemungkinan solusinya (jika ada).

Jika tidak bisa diselesaikan, tulis kalimat: “Ini akan saya tangani besok.”

Hindari mengulang percakapan atau konflik dalam kepala berulang-ulang.

Mengapa ini penting?

Penelitian dalam psikologi kognitif menunjukkan bahwa “menutup” siklus pikiran yang terbuka membantu otak mengurangi beban kognitif dan meningkatkan kualitas tidur REM, yang berhubungan dengan stabilitas emosi.

2. Melakukan Digital Detox Minimal 30–60 Menit Sebelum Tidur