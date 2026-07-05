Selalu Bikin Penasaran, Ini 7 Makna Mimpi Tentang Uang Menurut Astrologi

JawaPos.com – Pernah bermimpi menemukan uang atau menerima uang dari seseorang? Mimpi semacam ini sering membuat penasaran karena terasa begitu dekat dengan kehidupan nyata.
Dalam astrologi, mimpi tentang uang tidak selalu bermakna sama; tafsirnya bisa berbeda tergantung pada bentuk dan alur mimpinya.
Masalah keuangan sendiri memang sering menjadi simbol penting karena berkaitan dengan rasa aman, peluang, dan perubahan hidup.
1. Menerima uang
Jika bermimpi seseorang memberi Anda uang, itu menunjukkan bahwa Anda sekarang mampu dan cukup percaya diri untuk menerima hasil kesuksesan.
Jika Anda menerima uang dari orang yang dikenal, itu berarti orang tersebut ingin mendukung usaha Anda di masa depan.
Jika Anda menerima uang dari orang asing, itu berarti Anda mungkin mendapatkan keuntungan finansial dari tempat yang tidak terduga atau peluang baru.
2. Kehilangan uang
Mimpi kehilangan uang dianggap sebagai pertanda buruk. Dipercaya bahwa Anda sedang mengalami kecemasan atau hidup tidak terkendali.
Mimpi ini juga dapat berarti keputusan keuangan yang telah Anda ambil atau takuti untuk diambil.
Bermimpi kehilangan uang juga menunjukkan bahwa Anda perlu mulai mengevaluasi kembali situasi keuangan Anda.
3. Memberi uang
Bermimpi memberi uang menunjukkan dua hal yakni Anda mungkin kehilangan kekayaan atau merasa terlalu puas dengan hidup.
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