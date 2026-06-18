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Rabbany Wanadriani
Kamis, 18 Juni 2026 | 14.39 WIB

Pernah Bermimpi tentang Uang? Inilah 7 Maknanya Menurut Astrologi

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ilustrasi orang yang tidur di atas tumpukan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pernahkah Anda bermimpi memenangkan lotre atau menemukan uang?

Bermimpi tentang uang sering kali membuat kita penasaran tentang apa artinya.

Masalah keuangan bersifat pribadi dan dapat mengubah hidup tergantung pada situasi saat ini.

Menurut astrologi, mimpi tentang uang bisa bermacam-macam.

Melansir English jagran, berikut tujuh makna mimpi uang yang perlu Anda ketahui.

1. Menerima uang

Jika bermimpi seseorang memberi Anda uang, itu menunjukkan bahwa Anda sekarang mampu dan cukup percaya diri untuk menerima hasil kesuksesan.

Jika Anda menerima uang dari orang yang dikenal, itu berarti orang tersebut ingin mendukung usaha Anda di masa depan.

Jika Anda menerima uang dari orang asing, itu berarti Anda mungkin mendapatkan keuntungan finansial dari tempat yang tidak terduga atau peluang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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