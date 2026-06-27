Deretan Makna Telapak Tangan yang Gatal bagi Pria dan Wanita Menurut Astrologi, Apa Saja?

JawaPos.com - Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang sukses dan kondisi keuangan yang stabil.

Untuk mewujudkannya, banyak orang berusaha keras dan penuh komitmen dalam mencapai target yang diimpikan.

Meski begitu, ada kalanya faktor keberuntungan juga dianggap turut memengaruhi hasil yang diperoleh.

Dalam kepercayaan astrologi, sensasi gatal pada telapak tangan diyakini menjadi pertanda datangnya keuntungan atau justru kerugian finansial.

Menariknya, makna dari telapak tangan yang gatal disebut berbeda antara pria dan wanita, sebagaimana dijelaskan oleh English Jagran.

Telapak Tangan Kanan Gatal Bagi Pria

Ketika tangan kanan pria terasa gatal itu adalah kabar baik. Telapak tangan kanan yang gatal menunjukkan rasa tenang dan puas.

Alasannya karena menandakan masuknya uang ke dalam hidup. Selain itu, orang tersebut memiliki keberuntungan yang tak terduga.

Mereka mungkin menemukan uang di tempat baru, menemukan uang yang hilang, menerima uang sebagai hadiah, atau menemukan uang dengan cara yang cerdik.