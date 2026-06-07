Merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Bersama Umat Katolik Sedunia: Asal Usul Perayaan dan Maknanya

JawaPos.com - Gereja Katolik memiliki banyak agenda perayaan dan peringatan untuk mengenang banyak peristiwa dalam sejarahnya. Salah satunya adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang dirayakan hari Minggu, 7 Juni 2026 ini.

Dilansir dari Catholic.com, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus Christi adalah perayaan atas kehadiran Yesus Kristus dalam ekaristi.

Sedikit berbeda dengan Hari Kamis Putih, yang mengenang perjamuan terakhir dan kelahiran dari ekaristi. Hari ini dirayakan dengan meriah dan sukacita untuk menghormati Sakramen Ekaristi.

Awal mula

Dilansir dari EWTN, perayaan ini disahkan oleh Paus Urbanus IV (1261-1264) dan membuat peraturan agar hari raya ini dirayakan setiap tahun oleh gereja.

Namun, perayaan ini berawal dari seorang pastor Jerman pada abad tersebut yang disiksa oleh keingintahuannya tentang kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Maka ia memulai perziarahannya ke Roma dan berdoa pada makam Rasul Petrus dan Paulus, setelah itu ia menginap di Bolsena, kota kecil di Italia Tengah.

Ia juga ikut memimpin misa di sebuah gereja didedikasikan untuk Santa Catherine, dan ia menyaksikan sebuah mukjizat.

Saat ia mengangkat hosti di atas cawan, pastor tersebut menyaksikan hostinya mengeluarkan darah. Darah tersebut mengalir dan membasahi taplak dan peralatan lainnya. Ketakutan, ia segera memindahkan hosti dan anggur ke dalam tabernakel.

Pastor tersebut tidak segera melaporkan kejadian tersebut, dan setelah ia melaporkan peristiwa tersebut kepada Paus Urbanus IV yang sedang berada di Orvieto pada saat itu. Sang paus menyuruhnya untuk membawakan hosti berdarah tersebut kepadanya.