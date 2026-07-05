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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 16.36 WIB

Tren Busy Bragging: Ini 8 Ucapan Orang yang Suka Pamer Kesibukan Menurut Psikologi

Ucapan orang yang suka pamer kesibukan atau busy bragging menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ucapan orang yang suka pamer kesibukan atau busy bragging menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Fenomena pamer kesibukan atau busy bragging adalah tren yang secara psikologi mencerminkan kebutuhan seseorang untuk terlihat lebih penting dari orang lain.

Ucapan-ucapan dalam budaya hustle ini sering terdengar dalam percakapan kasual sehari-hari dan kerap membuat lawan bicara merasa tidak nyaman.

Mengenali pola ucapan ini penting agar kamu tidak terjebak dalam kompetisi kesibukan yang tidak sehat dan tidak menguntungkan siapa pun.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (5/7), berikut delapan ucapan yang hampir selalu digunakan oleh orang-orang yang gemar pamer kesibukan dalam percakapan kasual mereka setiap harinya.

1. "Lagi banyak banget yang harus dikerjain di kantor sekarang"

Frasa ini sering diucapkan di lingkungan kerja di mana semua orang sebenarnya memiliki beban kerja yang cukup serupa satu sama lain.

Cara penyampaiannya yang terasa tidak tulus hampir selalu menunjukkan bahwa tujuannya bukan berbagi informasi, melainkan mendemonstrasikan tingkat kekuasaan atau kepentingan.

Di luar kantor, frasa ini juga sering digunakan sebagai cara halus untuk menempatkan orang lain pada posisi yang terasa kurang penting dibandingkan dirinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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