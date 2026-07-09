9 Ucapan Pria yang Pura-pura Bahagia dalam Percakapan Sehari-hari Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak pria tumbuh diajarkan untuk menyembunyikan emosi karena dianggap harus selalu kuat dan tidak mengeluh.

Psikologi menjelaskan bahwa pria yang pura-pura bahagia sering menggunakan ucapan tertentu untuk menutupi perasaan sebenarnya.

Ucapan-ucapan ini terdengar biasa dalam percakapan sehari-hari, namun jika muncul berulang bisa menjadi sinyal penting.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (8/6), berikut sembilan frasa yang sering diucapkan pria ketika mereka sebenarnya sedang tidak baik-baik saja.

1. "Aku cuma capek"

Kelelahan fisik terasa lebih mudah diakui dibanding kelelahan emosional, sehingga frasa ini sering menjadi perisai.

Ucapan ini biasanya tidak mengundang banyak pertanyaan lanjutan, sehingga percakapan bisa diakhiri dengan cepat.

Kelelahan emosional dan fisik sering berjalan beriringan, jadi perhatikan lebih dalam jika seseorang sering mengatakannya.

2. "Ya sudah, mau gimana lagi"