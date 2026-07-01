9 Ucapan saat Tersakiti yang Menunjukkan Rendahnya Kecerdasan Emosional Seseorang Menurut Psikologi

Ucapan saat tersakiti yang tunjukkan kecerdasan emosional rendah menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Cara seseorang merespons saat tersakiti mengungkap banyak hal tentang tingkat kecerdasan emosional yang dimilikinya.
Psikologi menjelaskan bahwa ucapan-ucapan tertentu justru memperburuk situasi alih-alih menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.
Reaksi berlebihan saat merasa tersakiti sering kali mencerminkan ketidakdewasaan dalam mengelola emosi dan komunikasi.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut sembilan ucapan yang sering keluar dari mulut seseorang dan secara tidak langsung menunjukkan rendahnya kecerdasan emosional mereka.
1. "Kamu pasti cemburu"
Tuduhan ini sering dilontarkan ketika seseorang sebenarnya tidak punya argumen lain untuk dikatakan.
Tuduhan tanpa dasar seperti ini hanya menciptakan kebingungan dan dendam pada pihak yang dituduh.
Kesempatan untuk memperbaiki hubungan biasanya hilang setelah tuduhan semacam ini terlontar tanpa bukti yang jelas.
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