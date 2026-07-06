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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 6 Juli 2026 | 17.08 WIB

Haus Validasi, Ini 10 Ucapan Orang yang Butuh Perhatian Terus-menerus Menurut Psikologi

Ucapan orang yang butuh perhatian terus-menerus dan validasi menurut psikologi / foto : Magnific/ yanalya - Image

Ucapan orang yang butuh perhatian terus-menerus dan validasi menurut psikologi / foto : Magnific/ yanalya

JawaPos.com – Orang yang selalu butuh perhatian dari orang lain hampir selalu menggunakan ucapan-ucapan tertentu yang secara psikologi mencerminkan kebutuhan validasi yang sangat dalam.

Cara mereka memilih kata-kata dalam percakapan kasual jauh lebih halus dari sekadar berteriak minta diperhatikan, sehingga sering tidak disadari oleh lawan bicaranya.

Memahami pola ucapan ini penting agar kamu bisa mengenali dinamika percakapan yang tidak seimbang dan melindungi energimu dari interaksi yang menguras.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (6/7), berikut sepuluh ucapan yang hampir selalu digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan perhatian dan validasi terus-menerus dalam keseharian mereka.

1. "Aku baik-baik saja"

Frasa ini sering diucapkan sebagai sinyal pasif-agresif bahwa seseorang sedang tidak baik-baik saja dan ingin orang lain menggali lebih jauh.

Bagi pencari perhatian, tujuannya bukan memberi informasi melainkan membuat orang lain merasa perlu memelas dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi.

Siklus ini semakin intens ketika mereka berkali-kali bersikeras seberapa baik-baik saja mereka, sebelum akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya mengganggu.

2. "Kamu nggak bakal ngerti"

Salah satu cara pencari perhatian membuat diri terlihat lebih menarik adalah dengan merendahkan orang lain, terutama di hadapan kelompok.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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