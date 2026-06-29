8 Kebiasaan Halus yang dengan Cepat Membuat Seseorang Terlihat Lebih Berkelas di Depan Umum Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh penilaian instan, banyak orang mengira bahwa tampil berkelas hanya soal pakaian mahal, aksesori mewah, atau status sosial. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kesan pertama justru lebih banyak dibentuk oleh perilaku sehari-hari daripada penampilan semata.

Seseorang bisa mengenakan pakaian sederhana tetapi tetap memancarkan aura elegan. Sebaliknya, seseorang yang tampil sangat mewah justru bisa kehilangan kesan berkelas karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disadari.

Menariknya, kebiasaan ini bukan sesuatu yang sulit dipelajari. Sebagian besar merupakan bentuk kecerdasan emosional, kemampuan mengendalikan diri, dan rasa hormat kepada orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat delapan kebiasaan halus yang menurut psikologi dapat membuat seseorang terlihat jauh lebih berkelas ketika berada di depan umum.

1. Berbicara dengan tenang, bukan keras

Salah satu ciri orang yang benar-benar percaya diri adalah mereka tidak merasa perlu menjadi orang paling berisik di ruangan.

Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa suara yang stabil, jelas, dan tenang sering kali dipersepsikan sebagai tanda kompetensi dan kematangan emosional.

Orang yang berbicara terlalu keras sering kali tanpa sadar berusaha mencari validasi atau perhatian.

Sebaliknya, orang yang berkelas tahu bahwa pendengar akan lebih fokus ketika mereka berbicara secara santai namun penuh keyakinan.