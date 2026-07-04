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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.09 WIB

Mudah Didapatkan, Ini 5 Bahan Alami yang Bisa Menghilangkan Komedo Secara Aman dan Efektif

Ilustrasi komedo pada wajah. (freepik.com) - Image

Ilustrasi komedo pada wajah. (freepik.com)

JawaPos.com – Komedo merupakan salah satu permasalahan kulit yang cukup sering dialami, terutama oleh pemilik jenis kulit berminyak maupun kombinasi.

Kondisi ini muncul dalam bentuk bintik kecil berwarna gelap yang terbentuk ketika pori-pori tersumbat oleh minyak berlebih, sel kulit mati, dan kotoran.

Meski tidak berbahaya, komedo sering kali mengganggu penampilan dan biasanya ditemukan di area wajah seperti hidung, dahi, dan dagu.

Banyak orang memilih menggunakan produk perawatan kulit atau bahan kimia tertentu untuk mengatasinya.

Namun, ada juga alternatif yang memanfaatkan bahan alami sebagai solusi perawatan.

Mengutip English Jagran, berikut lima cara alami yang dapat membantu mengurangi komedo pada wajah.

1. Eksfoliasi pakai baking soda

Buat pasta dengan mencampurkan sesendok baking soda dan sedikit air. Pijatkan pasta dengan lembut pada bagian komedo dengan gerakan memutar, lalu bilas dengan air hangat.

2. Madu dan kayu manis 

Campurkan setengah sendok teh bubuk kayu manis dan satu sendok madu, lalu oleskan pada wajah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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