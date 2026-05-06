9 Obat Gatal dari Bahan Alami yang Bisa Dicoba di Rumah, Ampuh Redakan Iritasi dan Kulit Gatal

JawaPos.com – Rasa gatal pada kulit sering dianggap sepele, padahal keluhan ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Saat gatal muncul terus-menerus, seseorang bisa sulit fokus bekerja, susah tidur, hingga tanpa sadar menggaruk berlebihan sampai kulit lecet.

Gatal sendiri dapat dipicu banyak hal, mulai dari kulit kering, gigitan serangga, alergi, iritasi sabun, cuaca panas, hingga infeksi jamur ringan. Karena penyebabnya beragam, penanganannya juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang mendasari.

Kabar baiknya, ada beberapa obat gatal dari bahan alami yang bisa dimanfaatkan sebagai pertolongan pertama di rumah. Selain mudah ditemukan, bahan-bahan ini juga dikenal membantu menenangkan kulit, menjaga kelembapan, dan mengurangi peradangan ringan.

Dilansir dari laman resmi Halodoc dan Hello Sehat, berikut adalah sembilan obat gatal alami yang bisa dicoba.

1. Lidah Buaya

Lidah buaya menjadi salah satu bahan alami paling populer untuk mengatasi masalah kulit, termasuk gatal. Gel bening di dalam daun lidah buaya memiliki efek menenangkan dan memberi sensasi sejuk pada kulit. Selain itu, kandungannya membantu menjaga kelembapan kulit sehingga cocok digunakan saat gatal disebabkan kulit kering atau iritasi ringan. Cara pakai cukup mudah, oleskan gel lidah buaya secukupnya pada area yang gatal. Gunakan produk murni atau ambil langsung dari tanamannya setelah dibersihkan.

2. Oatmeal

Tak hanya untuk sarapan, oatmeal juga sering dipakai sebagai bahan perawatan kulit. Oatmeal memiliki sifat antiinflamasi dan humektan yang membantu menjaga kelembapan alami kulit. Bahan ini cocok digunakan untuk gatal akibat kulit kering, ruam ringan, atau iritasi. Oatmeal juga membantu menenangkan kulit kasar dan sensitif. Cara menggunakannya bisa dengan mencampur oatmeal halus ke air mandi hangat, lalu berendam selama 10–15 menit.

3. Minyak Kelapa