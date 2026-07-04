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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.04 WIB

Tak Perlu Bingung, Ini 5 Tips Atasi Leher Kaku dan Nyeri Akibat Salah Posisi Tidur

ilustrasi leher kaku. (Freepik) - Image

ilustrasi leher kaku. (Freepik)

JawaPos.com – Posisi tidur yang kurang tepat dapat menjadi salah satu penyebab munculnya nyeri pada leher hingga membuatnya terasa kaku saat bangun tidur.

Kondisi ini terjadi karena otot dan sendi di area leher mengalami tekanan atau ketegangan selama beristirahat, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman.

Keluhan tersebut sering kali mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan membuat gerakan sederhana terasa lebih sulit dilakukan.

Dalam beberapa kasus, nyeri leher juga dapat disertai gejala lain, seperti kesemutan, sakit kepala, hingga rasa tidak nyaman saat makan.

Mengutip English Jagran, berikut lima langkah sederhana yang dapat membantu meredakan nyeri leher akibat posisi tidur yang kurang ideal.

1. Peregangan

Jika Anda terbangun dengan nyeri leher yang parah, mulailah dengan melakukan peregangan ringan untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi peradangan.

Gerakkan kepala Anda perlahan dari satu sisi ke sisi lain atau anggukkan kepala dengan lembut.

Latihan sederhana ini dapat meredakan ketegangan dan meredakan nyeri leher.

2. Kompres panas atau dingin

Editor: Setyo Adi Nugroho
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