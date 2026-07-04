8 Hal yang Melelahkan bagi Orang EQ Tinggi dan Penuh Empati Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi kecerdasan emosional mengungkap bahwa meski EQ tinggi membuat hidup lebih bermakna, ada banyak hal yang melelahkan orang EQ tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan hidup orang penuh empati sering kali tidak terlihat dari luar karena kemampuan mereka menyerap energi dan emosi orang lain justru menjadi sumber kelelahan emosional.

Psikologi kecerdasan emosional menjelaskan bahwa kelelahan emosional yang dialami orang EQ tinggi bukan kelemahan melainkan konsekuensi dari empati yang mereka miliki.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (4/7), berikut delapan hal yang melelahkan orang EQ tinggi dan menjadi tantangan hidup orang empatik dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari.

1. Menjadi tempat curhat dan konselor bagi semua orang

Orang dengan kecerdasan emosional tinggi sering berakhir menjadi teman konselor di lingkaran sosial mereka karena kemampuan mendengarkan dan memberi nasihat yang baik.

Hubungan yang bersifat satu arah seperti ini tidak menawarkan dukungan timbal balik, membuat setiap pertemuan terasa seperti sesi terapi yang menguras energi mereka.