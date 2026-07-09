Dibesarkan oleh Ayah yang Benar-Benar Baik? Anda Akan Mewarisi 7 Sifat Indah Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Peran seorang ayah dalam kehidupan anak sering kali lebih besar daripada yang terlihat. Selama bertahun-tahun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kehadiran ayah yang hangat, suportif, dan konsisten dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan emosi, kepribadian, hingga cara seseorang membangun hubungan dengan orang lain.

Menjadi ayah yang baik bukan berarti harus sempurna. Seorang ayah tidak harus selalu memiliki jawaban atas setiap masalah atau mampu memenuhi semua keinginan anak.

Yang jauh lebih penting adalah kemampuan untuk hadir, mendengarkan, memberi rasa aman, serta menjadi teladan dalam menjalani kehidupan.

Psikologi modern menjelaskan bahwa anak belajar melalui observasi. Mereka menyerap cara orang tua menghadapi konflik, memperlakukan orang lain, mengelola emosi, hingga mengambil keputusan. Ketika seorang anak tumbuh bersama ayah yang penuh kasih, sabar, dan bertanggung jawab, nilai-nilai tersebut perlahan menjadi bagian dari kepribadiannya.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat tujuh sifat indah yang sering berkembang pada seseorang yang dibesarkan oleh ayah yang benar-benar baik.

1. Memiliki rasa percaya diri yang sehat

Kepercayaan diri bukanlah keyakinan bahwa seseorang selalu hebat, melainkan keyakinan bahwa dirinya mampu belajar dan menghadapi tantangan.

Ayah yang baik biasanya memberikan dukungan tanpa harus mengendalikan seluruh kehidupan anak. Mereka memberi kesempatan untuk mencoba, melakukan kesalahan, lalu bangkit kembali.

Kalimat sederhana seperti, "Ayah percaya kamu bisa," memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Anak belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar.