Menurut Psikologi, Orang yang Memiliki 7 Sikap Ini Benar-Benar Telah Dewasa dalam Hubungan

Sikap ini benar-benar telah dewasa dalam hubungan menurut psikologi
JawaPos.com – Seseorang yang telah dewasa dalam hubungan akan membuat relasi terbangun dengan baik.
Menurut psikologi, terdapat beberapa sikap yang menunjukkan seseorang telah dewasa dalam sebuah hubungan.
Beberapa sikap ini menjelaskan tanpa pembuktian bahwa seseorang memang telah dewasa dalam hubungan yang dijalani.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh sikap ini benar-benar telah dewasa dalam hubungan menurut psikologi.
1. Nyaman dengan perasaan sendiri
Kemampuan untuk mengenali dan mengelola perasaan dengan baik menjadi fondasi utama dalam kematangan emosional seseorang.
Setiap manusia memiliki berbagai macam perasaan yang terkadang sangat membingungkan dan sulit dikendalikan.
Namun, orang yang matang secara emosional mampu menavigasi perasaan-perasaan tersebut tanpa kehilangan kendali atau merusak keharmonisan bersama pasangan.
Carl Rogers, seorang ahli terkenal, pernah mengatakan bahwa paradoks yang menarik terjadi ketika seseorang menerima dirinya apa adanya, barulah ia bisa berubah menjadi lebih baik.
Ini berarti kamu tidak menekan perasaan yang muncul atau justru meledakkannya dengan cara yang merusak, melainkan menerima dan menghadapinya secara konstruktif.
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