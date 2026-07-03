Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 3 Juli 2026 | 16.34 WIB

9 Kalimat Bijak Masa Kecil dari Orang Tua dalam Mendidik Anak Berkarakter Secara Psikologi

Kalimat bijak masa kecil dari orang tua dalam mendidik anak berkarakter secara psikologi (Magnific/ pressfoto) - Image

Kalimat bijak masa kecil dari orang tua dalam mendidik anak berkarakter secara psikologi (Magnific/ pressfoto)

JawaPos.com – Psikologi akal sehat menunjukkan bahwa kalimat bijak masa kecil yang diucapkan orang tua secara berulang menjadi pelajaran hidup yang membentuk karakter anak secara mendalam.

Mendidik anak berkarakter tidak selalu melalui pelajaran formal, melainkan sering melalui frasa sederhana yang tertanam dalam ingatan dan pola pikir sejak dini.

Psikologi akal sehat membuktikan bahwa pelajaran hidup dari orang tua yang konsisten menghasilkan kemampuan berpikir logis dan pertimbangan yang sehat di masa dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (3/6), berikut  sembilan kalimat bijak masa kecil yang menjadi pelajaran hidup dari orang tua dalam mendidik anak berkarakter dengan psikologi akal sehat yang kuat.

1. "Kalau terdengar terlalu bagus, mungkin memang tidak nyata"

Mengajarkan anak untuk skeptis terhadap tawaran yang terlihat sempurna membantu mereka menganalisis situasi secara lebih kritis dan berhati-hati.

Kebiasaan berhenti sejenak untuk merefleksikan pengalaman dan pilihan membantu anak menghindari kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Kalimat bijak masa kecil ini juga mempersiapkan anak menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal di dunia akan sesuai dengan harapan pertama mereka.

2. "Latihan membuat sempurna"

Ketika seseorang gagal, memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar mencegah mereka menyerah terlalu cepat sebelum benar-benar mencoba.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Cara Membuat Otak Menikmati Proses Sulit, Trik Psikologi agar Tidak Mudah Menunda dan Menyerah - Image
Kepribadian

Cara Membuat Otak Menikmati Proses Sulit, Trik Psikologi agar Tidak Mudah Menunda dan Menyerah

Jumat, 3 Juli 2026 | 05.40 WIB

Orang yang Susah Mengingat Lirik Lagu Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Unik Ini Menurut Psikologi, Anda Termasuk? - Image
Kepribadian

Orang yang Susah Mengingat Lirik Lagu Biasanya Memiliki 7 Kepribadian Unik Ini Menurut Psikologi, Anda Termasuk?

Jumat, 3 Juli 2026 | 03.53 WIB

Jika Seseorang Bercerai Lebih dari Sekali, Mereka Mungkin Menunjukkan 7 Kepribadian Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Bercerai Lebih dari Sekali, Mereka Mungkin Menunjukkan 7 Kepribadian Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi

Jumat, 3 Juli 2026 | 01.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore