9 Kalimat Bijak Masa Kecil dari Orang Tua dalam Mendidik Anak Berkarakter Secara Psikologi

JawaPos.com – Psikologi akal sehat menunjukkan bahwa kalimat bijak masa kecil yang diucapkan orang tua secara berulang menjadi pelajaran hidup yang membentuk karakter anak secara mendalam.

Mendidik anak berkarakter tidak selalu melalui pelajaran formal, melainkan sering melalui frasa sederhana yang tertanam dalam ingatan dan pola pikir sejak dini.

Psikologi akal sehat membuktikan bahwa pelajaran hidup dari orang tua yang konsisten menghasilkan kemampuan berpikir logis dan pertimbangan yang sehat di masa dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (3/6), berikut sembilan kalimat bijak masa kecil yang menjadi pelajaran hidup dari orang tua dalam mendidik anak berkarakter dengan psikologi akal sehat yang kuat.

1. "Kalau terdengar terlalu bagus, mungkin memang tidak nyata"

Mengajarkan anak untuk skeptis terhadap tawaran yang terlihat sempurna membantu mereka menganalisis situasi secara lebih kritis dan berhati-hati.

Kebiasaan berhenti sejenak untuk merefleksikan pengalaman dan pilihan membantu anak menghindari kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Kalimat bijak masa kecil ini juga mempersiapkan anak menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal di dunia akan sesuai dengan harapan pertama mereka.

2. "Latihan membuat sempurna"