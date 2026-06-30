6 Penyebab Gigi Menjadi Kuning, Begini Tips Memutihkannya secara Alami

JawaPos.com - Memiliki senyum cerah dengan gigi yang putih dan bersih merupakan dambaan banyak orang.

Sayangnya, tidak sedikit yang mengalami masalah gigi menguning atau munculnya noda yang mengganggu penampilan.

Meski tersedia berbagai prosedur pemutihan gigi di klinik, biaya yang relatif tinggi, proses yang memakan waktu, serta rasa khawatir saat menjalani perawatan membuat sebagian orang memilih alternatif lain.

Padahal, perubahan warna gigi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dan ada sejumlah cara alami untuk membantu mengembalikan warna gigi menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah.

Mengutip English Jagran, berikut beberapa penyebab gigi menjadi kuning beserta cara alami untuk memutihkannya dengan lebih praktis.

1. Kebiasaan makan

Kopi, teh, anggur merah, dan saus berwarna gelap dapat meninggalkan noda pada gigi seiring waktu.

2. Penggunaan tembakau

Merokok atau mengunyah tembakau menyebabkan perubahan warna pada gigi.