4 Tips Jitu Atasi Kelelahan Mata Akibat Menatap Layar Terlalu Lama, Penasaran?

JawaPos.com - Di era digital, penggunaan perangkat elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari.

Mulai dari bekerja dengan laptop, menggunakan ponsel, hingga menikmati tayangan di televisi, sebagian besar waktu dihabiskan di depan layar.

Kebiasaan tersebut dapat memicu screen fatigue, yaitu kondisi yang ditandai dengan ketegangan mata, sakit kepala, penglihatan menjadi kabur, serta kelelahan mental.

Meski demikian, ada sejumlah langkah yang terbukti efektif untuk mengurangi dampak screen fatigue sekaligus menjaga kesehatan mata. Informasi ini dirangkum dari English Jagran.

1. Aturan 20-20-20

Aturan 20-20-20 berarti bahwa setiap 20 menit menatap layar, beristirahat selama 20 detik, dan lihatlah sesuatu yang berjarak sekitar 20 kaki.

Latihan mata ini bantu mengendurkan otot-otot cukup lama agar orang dapat pulih dan fokus.

2. Pengaturan meja

Beberapa orang merasa bahwa menggunakan monitor komputer yang lebih besar bisa mengurangi kelelahan mata.