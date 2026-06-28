Kulit Kepala Sering Gatal? Ini 5 Tips Ampuh yang Efektif Mengatasinya

JawaPos.com – Rasa gatal pada kulit kepala merupakan keluhan yang cukup umum dan sering kali terasa mengganggu aktivitas sehari-hari.

Kondisi ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketombe atau eksim yang menyebabkan peradangan pada kulit kepala.

Selain itu, perubahan cuaca juga dapat memengaruhi keseimbangan kelembapan alami kulit kepala, sehingga membuatnya menjadi lebih kering dan menimbulkan rasa gatal.

Meski demikian, ada sejumlah bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meredakan masalah kulit kepala gatal, sebagaimana dilansir English Jagran.

1. Air lemon

Air perasan lemon segar merupakan perawatan kulit kepala yang ampuh karena sifat antimikroba dan antiradang.

Oleskan air perasan lemon ke kulit kepala Anda menggunakan bola kapas. Tunggu selama 15 menit, lalu bilas dengan air biasa.

Mengulangi proses ini sekali atau dua kali seminggu dapat memberikan perbaikan nyata pada kesehatan kulit kepala dan mengurangi rasa gatal.

2. Soda kue