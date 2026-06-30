Sering Diabaikan, 4 Langkah Ini Ternyata Bisa Menyembuhkan Trauma, Cukup Dari Rumah

JawaPos.com - Mengalami peristiwa pahit di masa lalu, mulai dari kegagalan besar, penolakan emosional, hingga perlakuan tidak menyenangkan, sering kali meninggalkan luka batin yang mendalam dan berpengaruh pada kesehatan mental.
Luka ini, yang akrab disebut sebagai trauma, diam-diam kerap mendikte bagaimana seseorang bertindak, mengambil keputusan, hingga menjalin hubungan dengan orang lain di masa kini.
Banyak orang terjebak dalam lingkaran rasa bersalah, merasa bahwa diri mereka cacat atau tidak berdaya akibat masa lalu tersebut.
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Padahal, satu prinsip penting yang harus dipahami adalah bahwa trauma yang anda alami murni bukan kesalahan anda.
Namun, keputusan untuk bangkit, merawat luka tersebut, dan memulihkan diri sepenuhnya merupakan tanggung jawab mutlak anda sendiri demi masa depan yang lebih bahagia.
Melansir dari laman YourTango pada Selasa (30/06), menyebutkan empat langkah pemulihan trauma yang dapat dilakukan dirumah menjaga kesehatan mental.
Proses pemulihan trauma tidak selalu harus dimulai dengan langkah-langkah besar atau mahal.
Pemulihan sejati justru bisa diinisiasi secara mandiri dari kenyamanan rumah melalui serangkaian kebiasaan kecil yang konsisten yang kerap diabaikan oleh banyak orang.
Salah satu studi yang diterbitkan dalam Journal of Traumatic Stress menunjukkan bahwa intervensi mandiri berbasis regulasi emosi, seperti latihan pernapasan, penulisan jurnal ekspresif, dan restrukturisasi kognitif, secara signifikan mampu menurunkan gejala post traumatic stress disorder (PTSD).
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