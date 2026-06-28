Penglihatan Jadi Lebih Baik, 5 Buah Ini Baik untuk Kesehatan Mata

JawaPos.com – Kesehatan mata dapat menurun akibat berbagai faktor, mulai dari pola hidup yang kurang sehat, tingkat stres yang tinggi, hingga kebiasaan menggunakan perangkat elektronik secara berlebihan.

Karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi guna membantu menjaga fungsi dan kesehatan mata.

Asupan vitamin, antioksidan, serta berbagai mineral juga berperan dalam mendukung kualitas penglihatan sekaligus menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Mengutip English Jagran, berikut lima jenis buah yang dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin agar kesehatan mata tetap terjaga dan penglihatan menjadi lebih optimal.

1. Buah beri

Buah beri seperti strawberry, blueberry, hingga raspberi merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan kesehatan mata.

Buah beri mengandung banyak vitamin C, yang mendukung penglihatan lebih baik.

Juga, buah ini merupakan sumber vitamin dan mineral penting lainnya, yang sebagian besarnya ampuh untuk kesehatan mata.

2. Pepaya