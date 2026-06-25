Cocok Dijadikan Camilan, Ini 8 Buah Rendah Gula yang Baik untuk Kesehatan Tubuh

ilustrasi buah-buahan. (Freepik)
JawaPos.com – Buah-buahan yang rendah kandungan gula dapat menjadi pilihan camilan yang sehat karena menawarkan rasa manis alami tanpa memicu kenaikan gula darah secara drastis.
Jenis buah ini umumnya memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga cocok dikonsumsi oleh siapa saja yang ingin mengontrol asupan gula, termasuk penderita diabetes.
Selain mengandung gula alami dalam jumlah yang lebih sedikit, buah-buahan tersebut juga kaya serat yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh serta menjaga energi tetap stabil lebih lama.
Mengutip NDTV, berikut delapan buah rendah gula yang bisa Anda masukkan ke dalam menu camilan sehari-hari.
1. Alpukat
Alpukat hampir bebas gula dan kaya akan lemak sehat, serat, serta kalium.
Buah ini membuat Anda kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan jantung.
Anda dapat menikmatinya dengan diiris tipis dan diberi sedikit garam atau dihaluskan untuk camilan yang mengenyangkan.
2. Buah beri
Buah beri termasuk yang paling rendah kadar gulanya, tetapi kaya akan serat dan antioksidan.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama