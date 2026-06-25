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Rabbany Wanadriani
Jumat, 26 Juni 2026 | 03.36 WIB

Cocok Dijadikan Camilan, Ini 8 Buah Rendah Gula yang Baik untuk Kesehatan Tubuh

ilustrasi buah-buahan. (Freepik) - Image

ilustrasi buah-buahan. (Freepik)

JawaPos.com – Buah-buahan yang rendah kandungan gula dapat menjadi pilihan camilan yang sehat karena menawarkan rasa manis alami tanpa memicu kenaikan gula darah secara drastis.

Jenis buah ini umumnya memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga cocok dikonsumsi oleh siapa saja yang ingin mengontrol asupan gula, termasuk penderita diabetes.

Selain mengandung gula alami dalam jumlah yang lebih sedikit, buah-buahan tersebut juga kaya serat yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh serta menjaga energi tetap stabil lebih lama.

Mengutip NDTV, berikut delapan buah rendah gula yang bisa Anda masukkan ke dalam menu camilan sehari-hari.

1. Alpukat

Alpukat hampir bebas gula dan kaya akan lemak sehat, serat, serta kalium.

Buah ini membuat Anda kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan jantung.

Anda dapat menikmatinya dengan diiris tipis dan diberi sedikit garam atau dihaluskan untuk camilan yang mengenyangkan.

2. Buah beri

Buah beri termasuk yang paling rendah kadar gulanya, tetapi kaya akan serat dan antioksidan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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