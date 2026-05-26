Tetap Aman Konsumsi Daging Kurban dengan Memperhatikan Asupan Wajar

JawaPos.com - Dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia dr. Pande Putu Agus Mahendra, M.Gizi, Sp.GK mengatakan mengonsumsi olahan daging kurban seperti sapi atau kambing tetap aman bagi penderita hipertensi asalkan memperhatikan batasan wajar yang dianjurkan.

Pande mengatakan saat mengonsumsi olahan daging baik sapi maupun kambing perlu diperhatikan batasannya pada tiap individu.

“Untuk batasan tiap individu terdapat batasan masing-masing, tapi jika berdasarkan ukuran umum adalah 75-100g/porsi adalah batasan yang dianggap aman untuk konsumsi asupan hewani,” kata Pande, Selasa (26/5).

Ia mengatakan saat mengonsumsi makanan dengan sumber protein hewani seperti daging dapat dikombinasikan dengan sumber antioksidan sebagai pendamping makanan bagi penderita penyakit metabolik, di antaranya yang bisa didapat dari sayuran seperti tomat, lobak, wortel, dan bawang-bawangan.

Ia juga mengingatkan untuk tetap konsumsi air putih yang cukup serta membatasi asupan yang masuk dalam batas wajar untuk mencegah peningkatan kolesterol tubuh.

Dalam pengolahan daging, Pande menyarankan untuk tidak mengonsumsi lemak serta organ dalam dan juga hindari memasak daging dengan cara dibakar.

“Menghindari bagian dari lemak serta konsumsi organ dalamnya dan hindari pengolahan dengan dibakar langsung terpapar api, karena hal tersebut akan merusak komponen protein dari daging tersebut dan menjadi suatu komponen yang dapat mengganggu kesehatan tubuh,” katanya.