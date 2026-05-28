Baik Dikonsumsi Jangka Panjang, 6 Sayuran Ini Punya Manfaat untuk Jaga Kesehatan Hati

JawaPos.com - Pola hidup modern yang dipenuhi makanan instan, camilan praktis, dan konsumsi makanan tinggi lemak dapat memberikan tekanan berlebih pada kesehatan hati. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini berpotensi memengaruhi fungsi organ hati dalam tubuh.

Namun, beberapa jenis sayuran diketahui memiliki manfaat baik untuk membantu menjaga sekaligus mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya juga berperan penting dalam melindungi hati dari berbagai kerusakan.

Dilansir dari Times India, berikut enam jenis sayuran yang dipercaya mampu memberikan perlindungan dan membantu menjaga kesehatan organ hati.

1. Brokoli

Sayuran hijau ini kaya akan sulforafan dan vitamin C, yang efektif mengurangi stres oksidatif.

Sulforafan mengaktifkan enzim internal khusus yang bertanggung jawab untuk menetralkan dan dengan cepat menghilangkan racun.

Konsumsi brokoli secara teratur bantu mengurangi kadar enzim berbahaya secara signifikan pada pasien penyakit hati.

2. Bit

Sayuran akar ini memiliki warna merah keunguan yang pekat karena betaine, senyawa unik yang mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan jaringan.