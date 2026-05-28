Baik Dikonsumsi Jangka Panjang, 6 Sayuran Ini Punya Manfaat untuk Jaga Kesehatan Hati

Ilustrasi sayuran dan buah. (Windham Hospital).
JawaPos.com - Pola hidup modern yang dipenuhi makanan instan, camilan praktis, dan konsumsi makanan tinggi lemak dapat memberikan tekanan berlebih pada kesehatan hati. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini berpotensi memengaruhi fungsi organ hati dalam tubuh.
Namun, beberapa jenis sayuran diketahui memiliki manfaat baik untuk membantu menjaga sekaligus mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya juga berperan penting dalam melindungi hati dari berbagai kerusakan.
Dilansir dari Times India, berikut enam jenis sayuran yang dipercaya mampu memberikan perlindungan dan membantu menjaga kesehatan organ hati.
Baca Juga:Tidak Hanya Buah Jeruk Saja, Ini 10 Buah dan Sayuran yang Punya Kandungan Vitamin C Lebih Tinggi
1. Brokoli
Sayuran hijau ini kaya akan sulforafan dan vitamin C, yang efektif mengurangi stres oksidatif.
Sulforafan mengaktifkan enzim internal khusus yang bertanggung jawab untuk menetralkan dan dengan cepat menghilangkan racun.
Konsumsi brokoli secara teratur bantu mengurangi kadar enzim berbahaya secara signifikan pada pasien penyakit hati.
2. Bit
Sayuran akar ini memiliki warna merah keunguan yang pekat karena betaine, senyawa unik yang mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan jaringan.
Selain itu, bit menyediakan asam folat dan mangan, yang mendukung metabolisme dan membantu melawan perlemakan hati.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat