Baik Dikonsumsi Rutin, Intip 6 Sayuran yang Efektif untuk Menjaga Kesehatan Hati

JawaPos.com – Pola hidup modern, konsumsi camilan praktis, serta tingginya asupan makanan berlemak dapat memberikan tekanan besar pada kesehatan hati.

Namun demikian, sejumlah jenis sayuran diketahui memiliki manfaat dalam membantu proses detoksifikasi alami tubuh.

Beberapa sayuran bahkan berperan sebagai sumber antioksidan yang kuat, yang dapat membantu menjaga keseimbangan enzim di dalam hati.

Mengutip Times of India, berikut enam jenis sayuran yang dipercaya memiliki efek perlindungan terhadap kesehatan organ hati.

1. Brokoli

Sayuran hijau ini kaya akan sulforafan dan vitamin C, yang efektif mengurangi stres oksidatif.

Sulforafan mengaktifkan enzim internal khusus yang bertanggung jawab untuk menetralkan dan dengan cepat menghilangkan racun.

Konsumsi brokoli secara teratur bantu mengurangi kadar enzim berbahaya secara signifikan pada pasien penyakit hati.

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