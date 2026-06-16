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Rabbany Wanadriani
Selasa, 16 Juni 2026 | 20.36 WIB

Baik Dikonsumsi Rutin, Intip 6 Sayuran yang Efektif untuk Menjaga Kesehatan Hati

ilustrasi aneka sayuran. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi aneka sayuran. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pola hidup modern, konsumsi camilan praktis, serta tingginya asupan makanan berlemak dapat memberikan tekanan besar pada kesehatan hati.

Namun demikian, sejumlah jenis sayuran diketahui memiliki manfaat dalam membantu proses detoksifikasi alami tubuh.

Beberapa sayuran bahkan berperan sebagai sumber antioksidan yang kuat, yang dapat membantu menjaga keseimbangan enzim di dalam hati.

Mengutip Times of India, berikut enam jenis sayuran yang dipercaya memiliki efek perlindungan terhadap kesehatan organ hati.

1. Brokoli

Sayuran hijau ini kaya akan sulforafan dan vitamin C, yang efektif mengurangi stres oksidatif.

Sulforafan mengaktifkan enzim internal khusus yang bertanggung jawab untuk menetralkan dan dengan cepat menghilangkan racun.

Konsumsi brokoli secara teratur bantu mengurangi kadar enzim berbahaya secara signifikan pada pasien penyakit hati.

2. Bit

Sayuran akar ini memiliki warna merah keunguan yang pekat karena betaine, senyawa unik yang mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan jaringan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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