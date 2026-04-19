5 Manfaat Minum Jus Tomat Setiap Pagi, Apa Saja?

JawaPos.com – Memulai hari Anda dengan segelas jus tomat segar adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Tomat kaya akan vitamin A, C, dan, serta antioksidan penting, termasuk likopen, dan mineral yang mendukung kekebalan tubuh, pencernaan, dan kesehatan jantung.

Selain itu, tomat ampuh bantu melawan peradangan, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan kekenyalan serta kilau kulit.

Alhasil jus tomat menjadi salah satu minuman terbaik.

Dilansir English jagran, berikut lima manfaat kesehatan dari minum jus tomat setiap pagi.

1. Kesehatan jantung

Minum segelas jus tomat setiap pagi adalah cara yang sangat baik untuk mengurangi risiko penyakit jantung.

Jus ini bantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi penumpukan lemak di arteri, dan mengontrol kadar kolesterol tinggi.

2. Tulang yang lebih kuat