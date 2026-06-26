Apa yang Anda Lakukan Pertama Kali Saat Bangun di Pagi Hari? Jawabannya Mengungkap Banyak Hal Tentang Diri Anda

Apa yang Anda lakukan pertama kali saat bangun di pagi hari ungkap banyak hal tentang diri Anda. (Instagram antoninapanek)
JawaPos.com - Lima belas menit pertama di pagi hari menjadi penentu bagaimana Anda menjalani hari.
Jadi, apakah dengan tetap berada di tempat tidur dan meregangkan badan, langsung membuka buku catatan, atau langsung memeriksa ponsel? Tanpa Anda sadari, semua itu mengungkap banyak hal tentang diri Anda.
Dilansir JawaPos.com dari antoninapanek pada Jumat (26/6), berikut ini arti dari apa yang Anda lakukan pertama kali sesaat setelah bagun tidur di pagi hari.
1. Tetap di Tempat tidur dan Meregangkan Badan
Mentari pagi tidak langsung membuat Anda terbangun.
Anda membutuhkan transisi antara dunia mimpi dan dunia nyata.
Tapi, Anda menerima semua itu.
Ada kesadaran dalam diri Anda yang terkadang kurang dimiliki oleh orang yang langsung beranjak dari tempat tidur.
Anda tahu ritme Anda sendiri dan Anda mengikutinya.
2. Langsung Membuka Buku Catatan
Hari sudah bergerak di pikiran Anda bahkan sebelum tubuh memulainya.
Anda menuliskan tentang apa yang akan Anda lakukan di hari itu dengan tenang sembari berdialog dengan diri sendiri.
Ada alam bawah sadar yang kerap memproses dan mengolah berbagai persoalan yang belum menemukan jalan keluarnya, bahkan sesaat setelah Anda bangun tidur.
3. Memakai Sepatu dan Menggerakkan Tubuh
Pagi hari menjadi milik tubuh Anda sepenuhnya.
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