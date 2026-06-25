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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 25 Juni 2026 | 19.30 WIB

Jika 8 Tanda Ini Mulai Terlihat, Bisa Jadi Fase Keuangan Anda Sedang Bergerak ke Arah yang Lebih Baik

Ilustrasi orang yang keuangannya stabil. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang keuangannya stabil. (Magnific)

JawaPos.Com - Perjalanan menuju kondisi keuangan yang lebih baik sering kali tidak terjadi dalam semalam. 

Banyak orang membayangkan perubahan finansial hanya ditandai dengan penghasilan yang tiba-tiba melonjak atau datangnya keuntungan besar. 

Padahal, perbaikan kondisi keuangan biasanya dimulai dari perubahan-perubahan kecil yang berlangsung secara bertahap.

Sinyal positif tersebut terkadang muncul dalam bentuk kebiasaan baru, berkurangnya tekanan finansial, hingga meningkatnya kemampuan mengelola uang. 

Meski terlihat sederhana, tanda-tanda ini bisa menjadi petunjuk bahwa fondasi keuangan Anda sedang semakin kuat.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan tanda yang dapat menunjukkan bahwa fase keuangan Anda sedang bergerak ke arah yang lebih baik.

1. Pengeluaran Mulai Lebih Terkendali

Salah satu tanda paling awal dari kemajuan finansial adalah kemampuan mengendalikan pengeluaran. 

Editor: Novia Tri Astuti
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