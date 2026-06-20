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Muhammad Rais Raya
Minggu, 21 Juni 2026 | 02.50 WIB

3 Zodiak yang Keuangannya Bisa Sehat Kembali di Tahun 2026, Tabungannya Kini Menyimpan Banyak Duit

Ilustrasi zodiak yang keuangannya bisa sehat kembali di tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang keuangannya bisa sehat kembali di tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, tahun 2026 dikatakan dapat menjadi tahun pemulihan finansial bagi seseorang. 

Bahkan, perbaikan yang terjadi di Tahun Kuda Api ini bukan hanya pemulihan kecil, melainkan berskala bagi sebagian pihak. 

Apa yang akan didapatkan di tahun ini pun tentunya akan mengubah banyak bagaimana hidup orang tersebut berjalan ke depannya.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, ada tiga zodiak yang keuangannya bisa sehat kembali di tahun 2026 saat tabungannya bisa menyimpan banyak duit.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak Virgo diprediksi bisa merasakan kembali hidup nyaman yang dulu pernah dirasakan.

Karena serangkaian hal termasuk Tahun Kuda Api yang penuh kejutan, serangkaian masalah terkait finansial pun dirasakan.

Namun, di tahun 2026 ini pula mereka dapat menyudahi masa-masa tidak mengenakan tersebut.

Sebab, keberuntungan yang datang bisa dibarengi dengan kerja keras, maka rezeki akan datang menghampiri hidup.

2. Zodiak Aries

Editor: Candra Mega Sari
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