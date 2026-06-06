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Sabtu, 6 Juni 2026 | 20.00 WIB

3 Weton yang Rezekinya Sangat Melimpah di Sepanjang Tahun 2026, Tabungannya Cukup Sampai Hidup Hari Tua Nanti

Ilustrasi weton yang rezekinya sangat melimpah di sepanjang tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya sangat melimpah di sepanjang tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Rezeki seseorang tentulah jadi salah satu hal yang tidak bisa dipastikan besaran jumlahnya.

Meski begitu, keberuntungan seseorang sering kali mempengaruhi kerezekian yang mungkin bisa diterima dalam suatu waktu.

Sama halnya dengan segelintir orang yang di tahun 2026 ini diramalkan mempunyai rezeki yang lapang seluas lautan.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang diramalkan rezekinya sangat melimpah di sepanjang tahun 2026 sampai tabungannya cukup hingga hidup hari tua nanti.

1. Weton Sabtu Legi 

Menurut perhitungan primbon, mereka yang lahir dengan weton Sabtu Legi akan meraih sukses di tahun 2026 ini.

Meski keadaan kerap berjalan tak menentu, mereka selalu bisa menemukan jalan untuk memperoleh rezeki.

Diyakini kelancaran rezeki yang didapatkan karena mereka yang berweton satu ini punya watak kuat tahan banting.

Oleh sebab itu, seberat apa pun keadaannya, mereka selalu bisa terus berjalan melangkah menggapai semua yang diinginkan. 

2. Weton Jumat Kliwon 

Editor: Candra Mega Sari
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