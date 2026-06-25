10 Frasa Penuh Empati sebagai Ciri Orang Baik Hati dan Tulus Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi orang berhati tulus mengungkap bahwa ciri orang baik hati sering terlihat dari kalimat penuh empati yang mereka ucapkan dalam percakapan sehari-hari yang tampak sederhana.

Tanda kebaikan hati tidak selalu terlihat dari tindakan besar, melainkan dari bahasa dan niat tulus yang terselip dalam setiap kata yang diucapkan.

Psikologi orang berhati tulus menjelaskan bahwa ciri orang baik hati ini berakar dari empati yang mendalam terhadap kondisi emosional orang lain di sekitar mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (25/6), berikut sepuluh frasa empati yang menjadi tanda kebaikan hati dan ciri orang baik hati yang sering terucap secara alami dalam percakapan kasual.

1. "Bagaimana keadaanmu, sungguh?"

Orang berhati tulus menanyakan kabar bukan sekadar formalitas melainkan karena mereka benar-benar peduli terhadap kondisi emosional orang yang mereka tanyai.

Profesor epidemiologi Tyler J. VanderWeele menjelaskan bahwa karakter yang baik secara hampir definitif berkontribusi pada kesejahteraan diri sendiri maupun orang lain.