Orang yang Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di masyarakat, kita sering menganggap bahwa orang yang baik hati pasti dikelilingi banyak teman. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.

Ada banyak orang yang tulus, penuh empati, dan selalu siap membantu orang lain, tetapi justru tidak memiliki lingkaran pertemanan yang sangat dekat.

Hal ini bukan berarti ada sesuatu yang salah pada diri mereka. Psikologi menunjukkan bahwa beberapa individu yang sangat baik justru memiliki karakter tertentu yang membuat mereka lebih selektif dalam menjalin hubungan.

Mereka mungkin dikenal banyak orang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat tujuh ciri yang sering dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar baik hati tetapi tidak memiliki teman dekat.

1. Mereka Lebih Memilih Kualitas daripada Kuantitas

Orang yang berhati baik biasanya tidak tertarik mengumpulkan banyak teman hanya demi popularitas. Mereka lebih menghargai hubungan yang tulus dan bermakna.

Bagi mereka, memiliki satu atau dua orang yang benar-benar dapat dipercaya jauh lebih berharga daripada memiliki puluhan teman yang hanya hadir saat keadaan menyenangkan. Karena standar mereka terhadap ketulusan cukup tinggi, mereka sering kali membutuhkan waktu lama untuk membuka diri kepada orang lain.

Akibatnya, mereka mungkin tampak memiliki sedikit teman dekat, padahal mereka hanya sangat selektif dalam membangun hubungan.