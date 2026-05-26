Orang yang Benar Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Teman Dekat ,Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di mata banyak orang, kebaikan hati sering diasosiasikan dengan kehidupan sosial yang hangat dan lingkaran pertemanan yang luas. Kita cenderung membayangkan orang yang baik sebagai sosok yang dikelilingi banyak teman, mudah akrab, dan selalu punya seseorang untuk diajak berbagi cerita.

Namun realitasnya tidak selalu seperti itu.

Ada orang-orang yang tulus, penuh empati, dan selalu siap membantu, tetapi justru tidak memiliki teman dekat. Bukan karena mereka antisosial, arogan, atau sulit didekati. Dalam banyak kasus, psikologi menunjukkan bahwa orang baik hati yang kesepian sering memiliki pola perilaku tertentu yang membuat hubungan mereka dengan orang lain terasa rumit.

Mereka mungkin dikenal banyak orang, disukai, bahkan dihormati—tetapi tetap tidak punya satu atau dua sosok yang benar-benar dekat secara emosional.

Mengapa ini bisa terjadi?

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (19/5), terdapat 7 ciri yang sering ditemukan pada orang yang benar-benar baik hati tetapi tidak memiliki teman dekat, menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka terlalu sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri

Salah satu karakteristik paling umum dari orang yang sangat baik hati adalah kecenderungan untuk mengutamakan orang lain.

Mereka rela mendengarkan keluh kesah berjam-jam, membantu saat orang lain kesulitan, bahkan mengorbankan waktu dan energinya demi kenyamanan orang lain. Secara sosial, perilaku ini terlihat mulia.