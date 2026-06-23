Suka Jalan Kaki? Ternyata Ini 4 Manfaatnya bagi Kesehatan Tubuh Selama 20 Menit

JawaPos.com - Berjalan kaki selama 20 menit setiap hari dapat memberikan berbagai manfaat positif bagi kesehatan tubuh.

Aktivitas sederhana ini membantu melancarkan aliran darah, mendukung pengendalian berat badan, serta menjadi pilihan olahraga praktis bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau minat untuk berolahraga di gym.

Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, berjalan kaki dalam durasi singkat juga dapat membantu menyegarkan pikiran, meredakan stres, dan memperbaiki suasana hati.

Berdasarkan laporan dari English Jagran, terdapat empat manfaat utama yang bisa diperoleh dari kebiasaan berjalan kaki selama 20 menit setiap hari.

1. Jantung sehat

Berjalan kaki rutin selama 20 menit dapat bantu melancarkan peredaran darah.

Pada akhirnya kebiasaan ini bisa mengurangi sebagian besar risiko penyakit jantung dan stroke.

2. Kesehatan mental

Manfaat dari jalan kaki yakni bantu melepaskan endorfin, yang meningkatkan suasana hati Anda secara keseluruhan.