Suka Jalan Kaki? Ternyata Ini 4 Manfaatnya bagi Kesehatan Tubuh Selama 20 Menit

ilustrasi jalan kaki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Berjalan kaki selama 20 menit setiap hari dapat memberikan berbagai manfaat positif bagi kesehatan tubuh.
Aktivitas sederhana ini membantu melancarkan aliran darah, mendukung pengendalian berat badan, serta menjadi pilihan olahraga praktis bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau minat untuk berolahraga di gym.
Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, berjalan kaki dalam durasi singkat juga dapat membantu menyegarkan pikiran, meredakan stres, dan memperbaiki suasana hati.
Berdasarkan laporan dari English Jagran, terdapat empat manfaat utama yang bisa diperoleh dari kebiasaan berjalan kaki selama 20 menit setiap hari.
1. Jantung sehat
Berjalan kaki rutin selama 20 menit dapat bantu melancarkan peredaran darah.
Pada akhirnya kebiasaan ini bisa mengurangi sebagian besar risiko penyakit jantung dan stroke.
2. Kesehatan mental
Manfaat dari jalan kaki yakni bantu melepaskan endorfin, yang meningkatkan suasana hati Anda secara keseluruhan.
Ini juga bisa mengurangi kecemasan dan stres, serta meringankan gejala depresi.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!