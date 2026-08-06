Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.05 WIB

Selain Telur, Intip 7 Makanan Vitamin B12 untuk Mendukung Kesehatan Otak, Apa Saja?

ilustrasi makanan kaya vitamin B12. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan kaya vitamin B12. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Vitamin B12 adalah nutrisi penting yang berperan penting dalam menjaga fungsi saraf, memproduksi sel darah merah, dan mendukung sintesis DNA.

Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan otak karena bantu mencegah penyusutan otak, meningkatkan daya ingat, dan mendukung fungsi kognitif.

Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kelelahan, gangguan suasana hati, dan bahkan masalah neurologis seperti konsentrasi rendah atau kehilangan ingatan.

Karena tubuh tidak memproduksi vitamin B12 sendiri, vitamin ini harus diperoleh melalui makanan atau suplemen.

Untungnya, beberapa makanan secara alami kaya akan vitamin B12 dan dapat mendukung kesehatan otak dan sistem saraf, seperti dilansir ndtv.

1. Telur

Telur, terutama kuningnya merupakan sumber vitamin B12 yang baik dan juga menyediakan kolin, nutrisi lain yang meningkatkan fungsi otak.

Mengonsumsi satu atau dua telur rebus setiap hari dapat mendukung daya ingat dan fungsi kognitif.

2. Ikan

Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna merupakan sumber vitamin B12 dan asam lemak omega-3 yang sangat baik.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
8 Cara Otak Anda Bisa Menghambat Karier Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Lifestyle

8 Cara Otak Anda Bisa Menghambat Karier Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Rabu, 5 Agustus 2026 | 04.20 WIB

Kecemasan Bukan Sekadar Perasaan, Ini yang Terjadi di Otak Saat Anda Gelisah - Image
Lifestyle

Kecemasan Bukan Sekadar Perasaan, Ini yang Terjadi di Otak Saat Anda Gelisah

Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.23 WIB

Benarkah Kurang Tidur Bisa Memicu Peradangan Otak? Ini Penjelasan Psikolog dan Ilmuwan  - Image
Kesehatan

Benarkah Kurang Tidur Bisa Memicu Peradangan Otak? Ini Penjelasan Psikolog dan Ilmuwan 

Kamis, 30 Juli 2026 | 15.30 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore