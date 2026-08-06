Selain Telur, Intip 7 Makanan Vitamin B12 untuk Mendukung Kesehatan Otak, Apa Saja?

JawaPos.com - Vitamin B12 adalah nutrisi penting yang berperan penting dalam menjaga fungsi saraf, memproduksi sel darah merah, dan mendukung sintesis DNA.

Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan otak karena bantu mencegah penyusutan otak, meningkatkan daya ingat, dan mendukung fungsi kognitif.

Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kelelahan, gangguan suasana hati, dan bahkan masalah neurologis seperti konsentrasi rendah atau kehilangan ingatan.

Karena tubuh tidak memproduksi vitamin B12 sendiri, vitamin ini harus diperoleh melalui makanan atau suplemen.

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Untungnya, beberapa makanan secara alami kaya akan vitamin B12 dan dapat mendukung kesehatan otak dan sistem saraf, seperti dilansir ndtv.

1. Telur

Telur, terutama kuningnya merupakan sumber vitamin B12 yang baik dan juga menyediakan kolin, nutrisi lain yang meningkatkan fungsi otak.

Mengonsumsi satu atau dua telur rebus setiap hari dapat mendukung daya ingat dan fungsi kognitif.

2. Ikan