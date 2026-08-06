Kopi Tak Hanya Bikin Melek, Ini 4 Manfaat Kesehatan yang Jarang Diketahui

ilustrasi secangkir kopi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, secangkir kopi di pagi hari sudah menjadi bagian dari rutinitas sebelum memulai aktivitas. Aroma khas dan kandungan kafeinnya sering membantu meningkatkan energi serta membuat tubuh lebih siap menjalani hari.

Namun, kopi ternyata tidak hanya berfungsi sebagai minuman penambah semangat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah yang tepat juga berkaitan dengan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh.

Kandungan alami dalam kopi dipercaya memberikan pengaruh positif, mulai dari membantu menjaga kesehatan mental, melindungi fungsi otak, hingga mendukung kesehatan organ tubuh lainnya.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa manfaat minum kopi secara rutin yang perlu diketahui.

1. Membantu Menjaga Kesehatan Mental Salah satu manfaat kopi yang banyak mendapat perhatian adalah pengaruhnya terhadap kondisi psikologis seseorang.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kopi memiliki risiko lebih rendah mengalami depresi dibandingkan mereka yang jarang minum kopi.

Kandungan dalam kopi, termasuk kafein dan senyawa bioaktif lainnya, diyakini dapat membantu memengaruhi zat kimia dalam otak yang berhubungan dengan suasana hati.

Selain itu, konsumsi kopi dalam jumlah sedang juga dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan mental tertentu.

2. Mendukung Perlindungan Otak Seiring Bertambahnya Usia Kopi juga dipercaya memiliki peran dalam menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang.

Penelitian menunjukkan bahwa peminum kopi secara rutin memiliki risiko lebih rendah mengalami beberapa gangguan neurologis, termasuk penyakit Parkinson.

Hal tersebut diduga berkaitan dengan kandungan antioksidan dalam kopi yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif.

Tidak hanya itu, kopi juga dapat membantu menjaga fungsi otak tertentu agar tetap bekerja dengan baik.