4 Langkah Mudah Atasi Kelelahan Akibat Media Sosial demi Menjaga Kesehatan Mental Agar Tetap Stabil

JawaPos.com – Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, sehingga banyak orang menghabiskan waktu setiap hari untuk mengakses berbagai platform digital.

Meskipun menawarkan kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berpotensi memengaruhi kesehatan mental, terutama ketika pengguna terus membandingkan kehidupannya dengan orang lain.

Oleh karena itu, seseorang yang mulai merasa lelah menggunakan media sosial disarankan menerapkan empat langkah pemulihan kesehatan mental.

Berikut adalah beberapa kiat untuk mempraktikkan perawatan diri di media sosial seperti dilansir dari mindsoother.com

1. Membatalkan Pertemanan dengan Akun yang Tidak Membuat Bahagia

Jika mendapati diri Anda membandingkan diri sendiri atau terlibat dalam pembicaraan negatif dengan diri sendiri setelah melihat sebuah unggahan terbaru, batalkan mengikuti akun yang mengunggahnya.

Tidak ada gunanya terus-menerus melihat konten yang membuat Anda sedih. Jika Anda tersulut emosi oleh sebuah akun, jika kontennya toxic, atau jika konten tersebut mengingatkan Anda pada kenangan yang menyakitkan, mungkin sebaiknya Anda batalkan mengikuti atau menonaktifkan akun tersebut.

Hargai diri Anda dan hapus konten yang menimbulkan kecemasan atau membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri.

2. Mengikuti Akun yang Memberikan Dampak Positif