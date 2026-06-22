Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 23 Juni 2026 | 01.55 WIB

10 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Banyak Orang Berhasil Menyiapkan Masa Pensiun Tanpa Stres Keuangan

Ilustrasi orang yang banyak uang di masa pensiun. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang banyak uang di masa pensiun. (Magnific)

JawaPos.Com - Masa pensiun sering dianggap sebagai periode yang penuh kebebasan. 

Setelah bertahun-tahun bekerja dan menjalani berbagai tanggung jawab, banyak orang berharap dapat menikmati hari-hari yang lebih santai bersama keluarga, melakukan hobi, atau mengejar hal-hal yang selama ini tertunda.

Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru merasa cemas menjelang masa pensiun

Kekhawatiran tentang biaya hidup, kebutuhan kesehatan, hingga ketidakpastian penghasilan sering menjadi sumber stres yang mengganggu ketenangan di usia senja.

Menariknya, banyak orang yang berhasil memasuki masa pensiun dengan kondisi finansial yang relatif stabil ternyata tidak selalu memiliki penghasilan terbesar. 

Mereka umumnya memiliki kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun.

Kebiasaan-kebiasaan inilah yang perlahan membangun fondasi keuangan yang kuat sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada keberuntungan atau perubahan keadaan.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan sederhana yang sering membantu banyak orang menyiapkan masa pensiun tanpa stres keuangan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
7 Hal yang Bisa Kamu Miliki dari Menabung Selain Barang. Nomor 4 Paling Sering Dilupakan - Image
Lifestyle

7 Hal yang Bisa Kamu Miliki dari Menabung Selain Barang. Nomor 4 Paling Sering Dilupakan

Rabu, 10 Juni 2026 | 02.56 WIB

Cara Gen Z Menabung di Tengah Kebutuhan yang Serba Naik, Menentukan Investasi Tepat Jadi Kunci agar Uang Anda Selamat - Image
Finance

Cara Gen Z Menabung di Tengah Kebutuhan yang Serba Naik, Menentukan Investasi Tepat Jadi Kunci agar Uang Anda Selamat

Kamis, 21 Mei 2026 | 05.32 WIB

Sedari Dini Cakap Soal Finansial, 5 Zodiak Ini Secara Alami Pandai Menabung - Image
Zodiak

Sedari Dini Cakap Soal Finansial, 5 Zodiak Ini Secara Alami Pandai Menabung

Sabtu, 25 April 2026 | 06.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore