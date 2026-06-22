10 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Banyak Orang Berhasil Menyiapkan Masa Pensiun Tanpa Stres Keuangan

Ilustrasi orang yang banyak uang di masa pensiun. (Magnific)
JawaPos.Com - Masa pensiun sering dianggap sebagai periode yang penuh kebebasan.
Setelah bertahun-tahun bekerja dan menjalani berbagai tanggung jawab, banyak orang berharap dapat menikmati hari-hari yang lebih santai bersama keluarga, melakukan hobi, atau mengejar hal-hal yang selama ini tertunda.
Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru merasa cemas menjelang masa pensiun.
Kekhawatiran tentang biaya hidup, kebutuhan kesehatan, hingga ketidakpastian penghasilan sering menjadi sumber stres yang mengganggu ketenangan di usia senja.
Menariknya, banyak orang yang berhasil memasuki masa pensiun dengan kondisi finansial yang relatif stabil ternyata tidak selalu memiliki penghasilan terbesar.
Mereka umumnya memiliki kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun.
Kebiasaan-kebiasaan inilah yang perlahan membangun fondasi keuangan yang kuat sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada keberuntungan atau perubahan keadaan.
Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan sederhana yang sering membantu banyak orang menyiapkan masa pensiun tanpa stres keuangan.
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