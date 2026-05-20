Cara Gen Z Menabung di Tengah Kebutuhan yang Serba Naik, Menentukan Investasi Tepat Jadi Kunci agar Uang Anda Selamat

Ilustrasi kebutuhan vs tabungan/freepik
JawaPos.com - Penurunan tukar rupiah terhadap dollar belakangan ini terjadi secara konsisten.
Saat ini, fluktuasi rupiah terjadi karena multifaktor. Fluktuasi nilai rupiah yang terjadi memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya kenaikan harga barang.
Saat harga barang naik, pengeluaran sehari-hari juga ikut terpengaruh. Artinya, pengeluaran akan bertambah karena anda perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli kebutuhan dengan jumlah benda yang sama.
Tanpa disadari, kondisi ini membuat isi dompet terganggu yang menjadikan pengeluaran terdampak. Kondisi ini kemudian, mengganggu rencana Gen Z untuk menabung.
Saat fluktuasi rupiah terjadi terus menerus dan sulit untuk diprediksi, lantas sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh Gen Z agar tetap bisa menabung?.
Seperti yang sudah kami rangkum dari laman banksinarmas.com dan .allianz.co.id penyesuaian finansial berikut menjadi penting untuk anda lakukan pada kondisi saat ini.
Utamakan kebutuhan pokok
Saat memasuki fase ini, yang perlu anda pikirkan adalah memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan pokok tersebut meliputi makanan, transportasi, kesehatan, sewa serta tempat tinggal. Terapkan prinsip belanja karena memang butuh dan bukan sekedar keinginan.
Pangkas pengeluaran rutin yang konsumtif
Pengeluaran rutin memang terlihat kecil seperti langganan streaming musik dan film, ngopi dan nongkrong, serta kebiasan jajan yang terlalu sering.
Pengeluaran kecil seperti ini perlu dievaluasi dan di stop untuk sementara waktu. Sebaliknya, anda bisa mengalokasikan dana pengeluaran tersebut untuk menambah jumlah tabungan.
Evaluasi gaya hidup
Gaya hidup yang diwariskan atau dijalani saat ini, bisa menjadi sumber stres finansial. Disaat kondisi kebutuhan yang serba naik, anda perlu beradaptasi dengan keadaan.
Caranya mengevaluasi pengeluaran, kemudian anda perlu merancang kembali anggaran hidup yang lebih efisien serta realistis.
Hindari utang dengan mata uang asing
