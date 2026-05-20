Cara Gen Z Menabung di Tengah Kebutuhan yang Serba Naik, Menentukan Investasi Tepat Jadi Kunci agar Uang Anda Selamat

Seperti yang sudah kami rangkum dari laman banksinarmas.com dan .allianz.co.id penyesuaian finansial berikut menjadi penting untuk anda lakukan pada kondisi saat ini.

Utamakan kebutuhan pokok

Saat memasuki fase ini, yang perlu anda pikirkan adalah memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan pokok tersebut meliputi makanan, transportasi, kesehatan, sewa serta tempat tinggal. Terapkan prinsip belanja karena memang butuh dan bukan sekedar keinginan.

Pangkas pengeluaran rutin yang konsumtif

Pengeluaran rutin memang terlihat kecil seperti langganan streaming musik dan film, ngopi dan nongkrong, serta kebiasan jajan yang terlalu sering.

Pengeluaran kecil seperti ini perlu dievaluasi dan di stop untuk sementara waktu. Sebaliknya, anda bisa mengalokasikan dana pengeluaran tersebut untuk menambah jumlah tabungan.

Evaluasi gaya hidup

Gaya hidup yang diwariskan atau dijalani saat ini, bisa menjadi sumber stres finansial. Disaat kondisi kebutuhan yang serba naik, anda perlu beradaptasi dengan keadaan.

Caranya mengevaluasi pengeluaran, kemudian anda perlu merancang kembali anggaran hidup yang lebih efisien serta realistis.